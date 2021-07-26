你有嘗試過夜訪百貨公司嗎？位於信義區新光三越台北新天地A9的「小後苑Backyard Jr.」就是一處讓你在深夜百貨公司盡情享受威士忌香醇味道的好地方。餐廳內酒瓶存量陣仗驚人，酒櫃擺滿各種造型的威士忌，成了「小後苑Backyard Jr.」最有代表的景色；有非常多酒客寄放私藏的酒款，隨時都可以來小酌一番。他也是少數中午就開始營業的台北信義區威士忌酒吧 也是台北餐酒館之一 下午時段更推出大人系的威士忌茶酒和甜點系列。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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以深色木質基調搭配金屬邊框線條，秋冬色系的絨布沙發營造出生冷沉穩氣息，刻意營造微弱溫暖燈光，如果有藝術家特質的敏銳度，或許可以抬頭看看以英國為藍圖排列的燈座，非常抽象的意境需要點想像力，成熟穩重的英倫風籠罩著深夜的新光三越一隅。開放式吧檯可以欣賞到調酒師技藝，餐廳內也有電視可看賽事轉播。在這裡你可以感受到成熟的感受微醺的滋味，有別於隔一條街的熱鬧歡騰以及年少輕狂，這邊的小天地更加靜謐、有著深沈且醇厚的餘韻。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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「小後苑Backyard Jr.」主推威士忌的酒吧，但是經典調酒、紅白酒、香檳等，這邊也是一有盡有。在這邊你可以嚐到來自世界各地、各種風味與年份的威士忌，若不是親眼瞧見你可能還不知道其實威士忌有細分那麼多種類以及味道。這裡除了室內座位、包廂座位還有戶外雅座，美區座位分別設有不同價位低消。可以單點以杯計價的威士忌，也能點整支酒品，若喝不完還能寄酒十分貼心！值得一提的是，這裡服務生各個訓練有素服務品質好到無可挑惕，若是對威士忌初學者也無用擔心，直接請服務生推薦即可。

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雖然這裡主要喝的是洋酒，但卻是台式口味滿滿的下酒菜。例如，「羊肉爐羊排」天氣這麼炎熱，吃不下這麼上火的羊肉爐鍋，小後苑即將推出「乾式」的羊肉爐羊排，大太陽下也能滿足你需要被療癒的味蕾！醃漬過的羊排，烹調至軟嫩的口感，有如剛剛起鍋般的羊肉爐，搭配著香氣濃郁的豆腐乳、灑上清爽的京水菜，這是一道豐富卻又不膩口的親切感！每道餐點也會有服務生專業推薦適合搭配的餐酒，可說是味蕾一大享受！

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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「小後苑Backyard Jr.」也有開設自己的youtube頻道，介紹各式各樣的威士忌酒類還有其味道以及搭配餐食。可說是在推廣威士忌方面不遺餘力，十分用心！感興趣的粉絲可以點進去定期看唷～說不定會獲得許多酒類小知識。

小後苑Backyard Jr.

電話： 02-2722-0353

營業時間：週一到週日 11:00-02:00

地址：1110台北市信義區松壽路9號3樓（新光三越台北信義新天地A9）

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)

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