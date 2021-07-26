「世界球后」戴資穎代表中華隊出征東京奧運，24日單打首戰輕鬆擊敗瑞士選手賈奎特（Sabrina Jaquet），今（26日）下午1點將再上場對戰。過往總在公開場合穿運動服的她，近日被網友翻出衣著小洋裝的照片，極大反差引起驚呼，「猛然一看還以為是昆凌！」

戴資穎平常的打扮多是運動服搭配頭帶，以中性俐落的造型打遍各個賽場，不過最近有網友發現她前幾個月竟PO穿洋裝的美照，畫面中，戴資穎綁著優雅低馬尾，臉上薄施脂粉，穿著黑色透膚蕾絲洋裝，隱約透出雪肌和胸前肌膚，性感亮麗的一面和球場激戰的模樣有如天壤之別，令大批網友眼睛大亮，紛紛留言誇讚：「戀愛了啦」、「超正也太漂亮了吧」、「融合俏麗與性感兩種風格」、「又被圈粉了」、「還以為是昆凌！」一致給予極高的評價。

戴資穎24日面對帶傷的瑞士選手賈奎特，沒有拿出全力羞辱對手，最後在短短25分鐘以21比7、21比13獲勝，前愛爾達總監蔣任特地在臉書稱讚：「今天小戴在球場上的表現已超出了球員的風範，更像是個人了。」今（26日）下午1點戴資穎將對決23歲越南好手阮翠玲，阮翠玲世界排名第49，今年是她首度踏進奧運殿堂，過往與戴資穎正面交鋒一次苦吞敗仗，這次捲土重來想必又是一場激烈的賽事。