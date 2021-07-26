位於日本東京的三鷹之森吉卜力美術館，自 2001 年 10 月開館，一直都是許多宮崎駿迷的朝聖地，不過礙於疫情影響，美術館在 2020 年後參觀人數急遽下降，經歷一陣子休館，目前已對外開放，但仍有人數和時間限制，營運收益不再像過去，長期下來導致資金已難以進行館內的維護，這一座夢幻之地也面臨了前所未有困境！

(圖／JKF提供)

(圖／JKF提供)

(圖／JKF提供)

稍早，三鷹之森吉卜力美術館發出聲明，「目前，我們嚴重虧損。雖然我們在三月時，收到三鷹市提撥的補助金，但仍無法支撐我們大規模整修與維護的支出。預計疫情還會持續一段時間，如果我們繼續動用我們的儲備金，我們館內的營運和修繕計畫，會變得非常困難。」

(圖／JKF提供)

(圖／JKF提供)

根據統計，美術館 2020 年入館參觀人數僅約九萬人，較 2019 年入館參觀五十八萬人次相比，少了近五十萬人，外界也認為館方說詞有些保守，實際上美術館情況不樂觀，若持續下去，恐將面臨倒閉。在逼不得已的狀態下，三鷹之森吉卜力美術館只好於《Furusato-tax》發起募資活動，目標希望是一千萬日幣，館方懇請當地居民「捐款」。

(圖／JKF提供)

募資活動於 7 月 15 日開始，許多宮崎駿迷聽聞這則消息紛紛表示不捨，投入這項拯救活動之中，短短幾天成效十分顯著，不僅突破原訂目標的 1000 萬日元，現在已經來到 2200 萬日元以上，吉卜力美術館第一時間向外界感謝，並承諾會寄給每位捐贈者致謝卡片，雖然美術館資金問題暫時止血，但面對永無止盡疫情，這項募款計畫將持續至明年一月底，館方還是希望大家能持續關注。

(本文由 JKF 提供)