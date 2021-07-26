財政部昨日公布5、6月統一發票中獎號碼，一名男網友對發票獎時，意外發現發票上的號碼竟與特獎號碼相符，忍不住喜悅歡呼「我好像中了200萬」，並將其PO上網分享，沒想到反遭大批網友嘲諷「是去年的發票，你空歡喜一場」。

原PO昨（25）日於臉書社團《爆廢公社》指出，將累積2個月的5、6月發票拿出來對獎後，發現其中一張竟然與特獎號碼相同，根據他分享的照片顯示，男子手中的發票號碼為「37385202」，特獎號碼也為「37385202」，他難掩開心的情緒高喊「各位對發票了嗎？ 我好像中了200萬！」

貼文曝光後，隨即引發關注，有不少眼尖的網友發現原PO的發票年份其實是「109年」，是原PO誤將去年5、6月的發票對獎，號碼又恰巧與今年5、6月特獎號碼相符，令他以為自己中了200萬。

網友紛紛留言嘲諷，「你的發票是109年的，今年是110年想騙我？」、「你也很會留發票，給你開心一下吧」、「該醒了」、「空歡喜一場」、「沒事發票留這麼久幹嘛」、「差點就被你騙了」、「洗洗睡吧！夢裡什麼都有」、「差了一年也差了200萬」、「200元都沒有，還200萬？」、「早一年買了，可惜啊！」