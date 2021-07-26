在新冠疫情期間，台灣彩券發行的威力彩連續槓龜後，頭彩獎金持續向上飆高，目前由於已連33槓，台灣彩券表示，預估銷售2.3億元，今(7/26)頭獎將上看8.2億元。

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最暖疫面1／困台「阿兜仔」站出來　衝疫苗前線助阿公阿嬤「寫中文」
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