威力彩連33槓 下期頭獎上看8.2億元 09:222021/07/26 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在新冠疫情期間，台灣彩券發行的威力彩連續槓龜後，頭彩獎金持續向上飆高，目前由於已連33槓，台灣彩券表示，預估銷售2.3億元，今(7/26)頭獎將上看8.2億元。 大銀微系統營運傳捷報 8月5日法說會 最暖疫面1／困台「阿兜仔」站出來 衝疫苗前線助阿公阿嬤「寫中文」 #威力彩 #頭獎 #新冠疫情 #彩券發行 #槓龜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情期間 公益彩券6月仍有15億元挹注社福支出 12:102021/07/26 財經 大陸改革熱度連升5季 超越疫情前 04:102021/07/26 焦點新聞 《電子零件》嘉澤通過配息13.3元 H2穩定 11:092021/07/26 財經 新冠疫情問題五花八門 新北自製葵花寶典幫民眾解答 10:022021/07/26 生活 鳳飛飛逝世10周年 4場線上紀念活動 04:102021/07/26 地方新聞 診所打疫苗補助 指揮中心：從寬認定 04:102021/07/26 焦點要聞 熊熊深夜運動太邪惡 趴躺姿勢倒出2顆核彈巨球 10:392021/07/25 娛樂 威力彩上看8.2億 5生肖是今日幸運兒 12:052021/07/26 運勢 他剛解禁秒訂郵輪餐廳！驚見「整排裸體」狂歡 超傻眼 11:092021/07/26 搜奇 威力彩再飆8.2億！4星座財神眷顧 中獎機率最高 18:122021/07/25 運勢 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 00:032021/07/26 財經 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 全球經濟看他臉色？這代工大國手握關鍵命脈 - 財經 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 首見外資降評長榮 航運股風浪又起 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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