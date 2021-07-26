台股累計今年初開盤迄7月23日共133個交易日，集中市場總成交值為58兆4702.80億元，日均值為4396.26億元，股票成交量週轉率為134.17％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：中小型IC設計股、二極體MOSFET股、被動元件鋁電及電阻股、不鏽鋼股等，看本周台股指數區間為17300-17900點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.經濟部公布6月外銷接單537.3億美元，年增31％，上半年外銷接單金額3099.2億美元，年增達39.2％。6月出口366.5億美元，第2季1089.7億美元，年增37.4％，歐美經濟復甦台灣出口強勁。

2.部分科技股多頭氣勢強勁，6月來一些本土資金加碼中小型成長題材科技股，波段漲幅超過1倍，顯示本土資金仍在市場尋找機會；而且外資狂賣權值股壓抑指數，電子股強弱分明，題材科技股反而受惠。

3.台積電第2季財報毛利率營業利益率下降，造成股價下跌，近日格芯澄清英特爾購併傳聞，加上台積電預估第3季營收持續成長1成，短線股價止穩。