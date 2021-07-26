一起成為中華隊！

東京奧運在23日拉開序幕，在本屆東京奧運中華隊當中，一共有68名運動好手代表參賽，裡頭有許多熟面孔也有許多運動新星，在開幕前究竟哪位選手引起更多台灣粉絲們的關注呢？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，參加東京奧運的中華隊選手，誰會是網路討論度最高的TOP 20呢？其中首先在7月24日就摘下銀牌的「柔道男神」楊勇緯在開幕前不在人氣排行中，可說是出乎網民意料之外大黑馬，期待接下來的賽事有更多期待中的選手奪牌以外，更期望也有更多的黑馬傳來得獎的捷報。

◎鄭兆村

項目：男子標槍

2017世大運打破亞洲紀錄拿下金牌、2018國際田總洲際盃拿下銀牌，台灣的「黃金右臂」鄭兆村頭一次問鼎東京奧運，鄭兆村賽前受訪表示自己蠻緊張的，在東奧中也會拿出謹慎的心情來應對，不過粉絲還是非常看好他，認為他一定可以再創紀錄「站上世界頂端」。

◎文姿云

項目：女子空手道55公斤級

文姿云曾連兩屆拿下亞運空手道項目金牌，場上殺氣騰騰、氣勢驚人的她卻有個「小清新」的外號，文姿云認為輸贏對他來說相當重要，她曾說沒有人會記得第二名，因此非常在乎比賽結果，不過她的粉絲都相當支持她，且相當看好她可以在這次東奧中為中華隊奪牌。

◎李智凱

項目：男子團體競技體操

有「鞍馬王子」之稱的李智凱，也曾拿下兩屆世大運的鞍馬項目金牌，更多次參與國際型競賽，奪牌數驚人，李智凱更參與《翻滾吧！男孩》、《翻滾吧！男人》電影演出，使他知名度大開，這次奧運將與唐嘉鴻、蕭佑然、洪源禧共同出賽，粉絲也期待李智凱能再奪下一面獎牌。

◎莊智淵

項目：男子桌球單打、團體

曾在桌球世錦賽拿下雙打金牌的莊智淵，已經四度參與奧運賽事，東京奧運已經是他生涯第五次問鼎奧運殿堂，甚至讓網友上網提問「為何從小到大一直看莊智淵打奧運」，網友認為莊智淵實力驚人，才能讓他從「小莊」到「老莊」都能一直被看見，同時也希望莊智淵能在東奧中再創佳績。

◎王冠閎

項目：男子游泳100/200公尺蝶式

外號「小蝶王」的王冠閎，比賽成績相當驚人，打破世界青少年短水道紀錄，成為台灣史上第一名世界青少年紀錄保持人，同時也因為外型亮眼，因此圈粉無數，更有粉絲在奧運會前組成應援團，約定好要為王冠閎的每場比賽加油，可見這名體壇新星除了實力驚人之外，也擁有後勢看漲的超人氣。

◎楊俊瀚

項目：男子徑賽100公尺

楊俊瀚在世大運拿下金牌讓他迅速成為網友關注的焦點，更為他封上「台灣最速男」的稱號，這次東京奧運也是中華隊睽違五年後再有選手取得男子100公尺的參賽資格，也因此得到不少注目，網友期待楊俊瀚能在東奧中發揮驚人實力，再次打破自己的「最速」紀錄。

◎王子維

項目：男子羽球單打

被封為「羽球王子」的王子維，在許多世界賽場上單打項目都有非常好的成績，與好友周天成兩人的比賽都相當受到矚目，羽球項目更被外界看好是中華隊會拿下獎牌的項目，因此兩人備受關注，王子維為中華奧會拍攝的照片也讓許多網友直喊帥氣，是人氣相當高的選手之一。

◎王齊麟、李洋

項目：男子羽球雙打

位居三、四名的好搭檔「麟洋配」，是中華隊男子羽球雙打的出賽陣容，到截稿為止兩人的世界排名仍是世界第三名，近期的羽球公開賽中兩人的組合也屢次拿下冠軍，因此也是外界看好的奪牌大熱門，其中王齊麟更在社群上有許多有趣的貼文造成不少討論，話題性更高。

◎郭婞淳

項目：女子舉重59公斤級

「舉重女神」郭婞淳在里約奧運拿下銅牌後，這次再度問鼎奧運盛會，被預測為是舉重項目的金牌大熱門，她自己也設下要「3破奧運紀錄、3破世界紀錄、勇奪奧運金牌」的目標，因此她更努力的訓練，這也讓粉絲對郭婞淳的賽事非常期待，積極的想要為她應援，讓郭婞淳的討論度隨著比賽時間的接近越來越高。

◎戴資穎

項目：女子羽球單打

世界第一「球后」戴資穎，近來因為「商務艙事件」在媒體上有非常巨量的曝光度與討論度，不過網友除了為選手們抱不平，也非常關心戴資穎的賽事，許多媒體預期戴資穎能夠打破魔咒，在冬奧拿下獎牌，不過網友更期待「小戴」能夠在東奧一舉奪金，因此紛紛發起賽事直播等要為其應援，讓戴資穎備受期待。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月22日至2021年07月21日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『東京奧運中華隊選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」