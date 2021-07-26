國防大學驚爆學生在進行遠距視訊課程時，於鏡頭前當著老師、同學的面，上演「男女連結」，激戰場面還被側錄外流，各界譁然。據傳活春宮當事人是學姊、學弟關係，且學姊另有正牌學長男友，憤怒的學長對外放話要「操死學弟」。不過也有知情人士指出「絕無此事」，學長與女主角早已分手。

國防大學政戰學院19日進行遠距線上課程時，畫面竟跳出一對男女真槍實彈「連結」的畫面，眾多同學直擊活春宮驚呆，事後發現有人側錄影片，並且外流瘋傳。

事件曝光，國防大學表示已對當事學生進行輔導，嚴重違反防疫期間上課紀律、斲傷校譽部分，將依校規檢討適懲，後續將強化學生資安教育與法紀觀念，以維校譽；並調查散播影片人員，釐清後移送司法機關偵辦。

據《鏡週刊》報導，活春宮男女主角其實是學弟、學姊關係，學姊另有正牌學長男友，已經下部隊任官；日前傳出，學長放話，要在27日的暑期軍事訓練實作課程時，將學弟「操到死」。不過也有知情人士指出「絕無此事」，學長早已與女主角分手。

國防大學則表示，將在今（26日）召開人評會，對事件的男、女當事人和公開散布性愛影片的學生及督導幹部，議處，結果將對外公布，而散布影片的同學也會移送法辦。