2014年，19歲女子（以下化名小美）跟一名男子（以下化名小明）「奉子成婚」，隔年5月2人生下一名女嬰，一家三口住在男方彰化老家。無奈年紀輕輕的小美，似乎還沒準備好人妻生活，婚後整天沉迷網路交友世界，對女兒疏於照顧，夫妻倆因此屢次爆發爭執，可誰也沒想到，女嬰6個月大時，小美跟另一名20歲男網友互傳曖昧訊息被發現，竟然就帶著女嬰投奔對方台東的家，與小王同居， 期間他們還一起虐待女嬰致死，不過由於小王曾通報將女嬰送醫，因此法院只依傷害罪輕判其6個月有期徒刑，可易科罰金，但小美身為人母卻喪盡天良，甚至到最後都無悔意，法院遂依此依傷害致死等罪，重判其14年有期徒刑。

根據判決書內容指出，2014年帶球嫁給小明的小美，隔年誕下一女嬰後，似乎不太適應人母生活，不僅成天玩網路交友軟體，還對女兒疏於照顧，導致夫妻倆口角不斷，感情日益變差，小美甚至在女嬰6個月大時，跟另一名20歲男網友大搞曖昧，被老公發現痛罵一頓後，過沒幾天就留下一句「我想出去靜幾天」的訊息人間蒸發，帶著女兒跟小王回台東娘家同居。

想不到私奔期間，小美非但沒有盡到母親職責，還對親生女兒下毒手、施虐致死，小明聽聞噩耗急忙趕赴醫院，驚覺女嬰冰冷的小小身軀，不只頭部有明顯外傷、腹部冒出大面積瘀青，手臂上還有有多個咬痕，因此憤而報警，誓言要為女兒討個公道，爾後甚至還聲淚俱下地咒罵「這2個畜生不如的東西，要不是在法院，我一定拿棍子打他們！」對此，連負責相驗的檢察官都認為事有蹊蹺，於是緊急下令禁止將女嬰火化，立馬展開調查。

審理期間，法官詢問女嬰腦傷及脾臟破裂等問題時，小美先是辯稱「女兒踢腿導致自己後退撞到牆。」後來又改口說「女兒從椅子側翻倒地，摔到頭。」最後還說女嬰是「玻璃娃娃」，凝血功能異常，她擦藥不慎才導致女嬰身體出現大面積瘀血，所以願意承擔過失致死的責任，但絕無凌虐女兒。

不過法官徵詢專家意見後狠狠打臉小美，判定凝血功能異常不足以造成女嬰死亡，也認為小美作為母親卻將死亡責任全數推給已故女嬰，根本是狡辯卸責，絲毫無悔悟，惡性甚重，因此將其依傷害致死等罪，重判14年有期徒刑。至於小美的同居男網友，法官認為，他雖然有用腋下夾壓的方式施虐兒童，但不算致命傷，加上他曾通報將女嬰送醫，良心未泯，因此只依傷害罪輕判他6個月有期徒刑，可易科罰金。