國內疫苗供應嚴重不足，前副總統呂秀蓮今天質疑，每次被詰問疫苗，政府常指中國干擾。「奇怪的是，直接跟美國輝瑞洽購不就沒事了？」之前世界和諧基金會表明願意協助，衛福部卻拒絕。還要麻煩台積電創辦人張忠謀向APEC討疫苗，更要逼得青壯年去當國產疫苗的白老鼠。「你說貓膩不貓膩？」

張忠謀日前以蔡英文總統代表的身份參加APEC年度領袖會議，向世界求助需要儘快取得疫苗，呂秀蓮今天在臉書表示，「真是情何以堪！」今年5月台灣風雲變色，該超前部署的全無部署，該提供國人施打的疫苗幾乎全靠施捨，轉眼枉死了近8百條人命。

她質疑，整個疫情過程潛藏許多「政治病毒」，使得疫苗的採購一波三折，撲朔迷離。一是蔡英文總統傾力主導國產疫苗的研發和生產，而且預設1千萬劑的施打目標，引發諸多爭議。二是疫苗採購涉及龐大商機，不只國內，更有國外因素糾結，包括美中疫苗外交戰。

呂秀蓮指出，6月23日兩個NGO「世界和平獎委員會」及「世界和諧基金會」董事會秉持兩位創辦人對台灣的遺愛，同意協助台灣取得嬌生或輝瑞BNT疫苗，以解台灣的燃眉之急。

在她確認他們的愛心及疫苗品質，供應能量大抵無誤之後，她建議直接寫信給蔡總統並透過臉書發布。總統府也立即回信致謝，隨後總統府祕書長也另函表示已發交行政院及衛福部處理。

但呂秀蓮透露，衛福部第一時間的反應很酸，大嚷買疫苗是天大難事。6月24日衛福部發出回信指稱「指揮中心已簽署採購近3千萬劑疫苗…，而政府亦持續視各疫苗研發進度與其他國內外廠商洽購。」暗示「疫苗多多，何勞費神？」

她說，兩家藥廠保證「原廠新貨，直運台灣，兩周送達，而且每劑不到美金30元。」但必須衛福部長去函洽購，以示政府對政府交易。事實上5月初她就想轉達這個訊息，部長辦公室推說部長很忙，他會打電話聯絡，「但我從未接到電話」。這回只要他信上表示洽購意願，3千萬劑可在簽約後兩周交貨，「我努力搭好這座橋，衛福部卻拒絕」。

呂秀蓮表示，大家印象很深，每次被詰問疫苗時，政府常意有所指暗示中國干擾。奇怪的是，明知德國BNT藥廠的大股東是上海復星，掌有大中華區代理權，也明知美國輝瑞是總公司，授權給德國BNT。美台關係這麼好，要避開中國干擾，直接跟美國輝瑞洽購不就沒事了？

她質疑，政府天堂有路偏不走，還要麻煩世界半導體鉅子向APEC開金口，討疫苗；更要逼得青壯年國家棟樑去當國產疫苗的白老鼠。「你說貓膩不貓膩？」