高端新冠肺炎疫苗7月18日通過專案製造審查案後，衛福部長陳時中25日又宣布，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）同意國內開放AZ跟莫德納疫苗混打，並納入高端疫苗為公費疫苗。對此，藍委李德維表示，近日自己接到許多投訴陳情案，很多軍警弟兄很擔心自己成為高端疫苗的「禁臠」，他呼籲指揮中心出面說明，以安軍心。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）25日召開會議，探討國內新冠疫苗的使用規畫，除宣佈高端疫苗納入公費預約平台之外，還同意疫苗可開放混打。陳時中說，專家經激烈討論後決議，第一劑施打AZ的民眾可在八周後接種mRNA疫苗，不過為了統一預約的一致性，將來政策擬定仍會朝10至12周規劃。

對於高端疫苗通過專案製造審核案，李德維今（26日）在臉書發文表示，高端疫苗在8天之內，連續闖過2關，先是獲得緊急授權，又被納入公費疫苗，陳時中說，與高端確認供貨計畫後，就會開始施打，根據早先已經被揭露的採購合約，高端疫苗首批將在8月15日以前，供貨40萬劑，只是不知道如今爆出製程出包，品質不穩定，是否還按照原本的時程與數量供貨。

李德維稱，近日，有許多的投訴陳情案，像是國軍，海空軍多數已經接種完畢，陸軍卻有近半數還沒有接種，警察的第二劑也都還沒有著落，很多軍警弟兄擔心接種進度是被故意拖延，自己已被高端疫苗當成「禁臠」，又或者注定要當「混打」的試驗品，細思極恐。李德維呼籲，指揮中心說明，以安軍心警心。