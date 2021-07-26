美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周日表示，隨著新冠病毒感染病例持續增加，尤其是在尚未接種疫苗的美國人當中病毒正快速傳播，美國「正走在錯誤的方向」。他並表示，部分美國人可能需要追加第三劑疫苖。

佛奇在接受媒體訪問時，被問及一項預測顯示若美國的疫苗接種率沒有改善，在最壞的情況下，美國每日染疫死亡人數可能達到4,000人。他表示：「如果你看看新病例的感染曲線，會發現主要是尚未接種疫苗的人受到感染。美國還有半數人口未完成疫苖接種，這是一個問題」。

佛奇表示，這些病歿的人，大多數可能是未接種疫苗的人，他並再次呼籲尚未接種疫苖的人盡快接種。

在佛奇發出警告之際，高度傳染性的Delta新冠變種病毒已經肆虐全美，數據顯示，Delta變種病毒占美國已定序新確診病例數超過八成。衛生官員疾呼美國人在防疫上必須保持警惕。

根據約翰霍普金斯大學彙整的數據，截至上周五的一周內，美國每個州報告的新冠病毒感染病例都超出前一周，且從東岸到西岸的情況都很嚴重。

根據美國疾病管控和預防中心（CDC），美國還有多達30個州，其完成疫苖接種的居民尚未過半。截至上周五，完成疫苖接種的每日平均人數創下今年1月底以來新低。

媒體此前援引消息人士報導，拜登政府內部正在討論是否重啟口罩指引，CDC也正在重新考慮其對口罩令的立場。

佛奇周日對此表示，政府正在「積極考慮」針對已接種疫苗的美國人修改口罩指引，而他本人也參與相關協商。佛奇表示，地方政府決定要求已接種疫苗的人應該戴口罩，例如在加州洛杉磯郡等疫情熱區，這與CDC的總體建議並不矛盾，CDC的建議賦予地方政府很大的自由裁量權。

前川普政府時期的醫務總監亞當斯（Jerome Adams）周日接受媒體訪問時亦疾呼美國人趕快接種疫苖。

他表示，即將會有更多的減災（mitigation）措施，無論是戴口罩、還是關閉，或者是你的孩子必須回到線上學習，這都會到來，因為這場大流行病將再度失控，因為我們已經接種疫苗的人還不夠。

根據美國CDC的數據，截至周日美國只有49.1%的人已經完成新冠疫苖接種，而這遠不足以阻止Delta變種病毒傳播。

此外，佛奇表示，隨著美國的Delta變種病毒感染病例持續增加，那些接受免疫抑製劑治療的器官移植患者、癌症化療患者、自身免疫疾病患者等免疫系統受損的人，可能是第一批需要追加接種第三劑疫苖。他表示，研究顯示接種過疫苗的人的免疫力可能下降，美國衛生官員正在審查數據，以確定何時可能需要接種加強劑。