台灣時間周四將得知FOMC會議內容，雖然市場預測Fed QE縮減議題不會在此次會議提及，但投資者仍會暫時觀望，等待會議內容出爐，永豐金投顧預期，本周美股暫停上攻力道，台股也受影響，預期周四過後雜音解除，資金將重新活絡起來。

此外，本周最重要的財報當屬7/28蘋果、AMD及7/29高通財報，蘋果及AMD 3Q展望攸關台股供應鏈，高通財報則與對手聯發科(2454)相關，本土重量級公司聯發科及聯電(2303)法說則在7/27、7/28舉行，預期展望皆佳，只是看市場如何表態，是持續追加持股還是逢高獲利了結，觀察這段期間，外資對台股意興闌珊，若成績好卻不加碼，顯示資金有逐漸收縮趨勢。

永豐金投顧點出，本周上市櫃的除息方面，本周大股除息，包含國泰金(2882)、富邦金(2881)、上海商銀(5876)、台塑(1301)、台化(1326)及南亞(1303)，除息金額達2000億元，約當指數65點。鑑於FOMC會議前，市場偏向保守，資金不易進駐，立即填息可能性較低，也因此可能影響加權指數的表現。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本周美股超級財報周持續登場，不少重量級科技大廠將公布財報，包括Google、蘋果、超微半導體、高通、臉書、亞馬遜等，除了將成為全球科技業下半年的風向球，亦將牽動相關供應鏈台廠股價走勢，預期公布前可能使盤面出現量縮觀望心態，投資人可趁機布局下半年展望佳之個股或族群。

新光創新科技基金經理人吳文同表示，現階段台股高檔震盪下，選股重點須基本面兼顧題材面，基本面鎖定EPS獲利穩定向上的績優股為主，題材面則持續看好：1.「電動車」大趨勢，2.「軟實力」大商機，3.「碳中和」大政策。