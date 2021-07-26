因投資者對央行承諾延長貨幣寬鬆政策，將有助於提振金屬需求及對經濟復甦前景，而銅常被用於電力和建築等行業，在需求樂觀情緒推動下，致倫敦(LME)上周五(7/23)銅價上揚，且帶動其餘金屬價格均漲。

分析師表示，歐洲央行周四承諾將利率維持在歷史低位，延長寬鬆貨幣政策以提振疲軟的通貨膨漲，市場投資者的情緒從看跌轉為樂觀看漲，持續關注下周聯準會(FED)的政策走向，銅價因經濟復甦的樂觀情緒連續第4個交易日上漲，雖從5月份創下的10,747.5美元的記錄高位回落，但銅價迄今仍上漲 22%，分析師預計未來幾個月銅價將走低至每公噸8,500美元左右。

終場上周五(7/23)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲400美元，報每公噸34,500美元；期鎳上漲450美元，報每公噸19,372美元；期鋅上漲24.5美元，報每公噸2,963美元；期鋁上漲19.5美元，報每公噸2,502.5美元；期銅上漲74.5美元，報每公噸9,516美元；期鉛下跌24.5美元，報每公噸2,375美元。(商品行情網)