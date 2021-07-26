NB代工一哥廣達(2382)今早除息，除息參考價為84.2元，開盤後股價呈貼息走勢。

廣達上周股東會通過配發現金股利5.2元，總共發出200.85億元，為歷來最高，今除息，現金股利於8月19日發放。廣達今年前六月NB/PC出貨量已達3800萬台、年增74.31%。法人預估，下半年因持續面臨零組件缺料壓力，以及基期相對較高，出貨可能跟去年同期持平，但全年營收及出貨可望再挑戰新高。

廣達受惠疫情意外帶動宅經濟需求，筆電三大產品線包括Ｗindows、Mac和Chromebook銷售暢旺。去年廣達去年業績衝上歷史新高，全年獲利年成長58%，EPS達6.57元，創下歷史新高，出貨量達5980萬台，年增七成。

廣達今年以來筆電出貨均站穩高檔，已經連6個月出貨維持600萬台水準，上半年淡季效應不顯著，累計出貨達3800萬台，年增逾7成。展望下半年，廣達認為，在旺季帶動下，筆電需求仍維持高檔，但估7月出貨將因6月基期較高微幅下滑，考量缺料影響，預期第三季筆電出貨將至少維持第二季水準。