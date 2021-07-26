時隔兩年，石門水庫上週六進行洩洪，不到一天洩掉1.1億噸，幾乎半座水庫容量，與今年5月底蓄水率低到僅個位數，簡直天壤之別。這段洩洪操作的決策背後，更看出台灣在如今氣候變遷大環境下，「要留住水資源有多麼困難」。

熟悉水庫操作的人士向《中時新聞網》透露，石門水庫在24日當天，有效蓄水率竟在洩洪作業啟動後不斷上升，「這代表什麼？代表上游進水量遠大於出水量」，水位一度超過245公尺滿水位，差一點滿出來！

該人士認為，管理單位陷入「水放太早怕之後無水可用」的迷思，明知有颱風，卻等到逼近滿水位才開始洩洪，「石門水庫是土石壩體，土石壩最怕的就是溢頂，萬一來不及疏解壓力，後果不堪設想」。

「我們不能製造人工洪水，更何況石門水庫洩洪，還要考量淡水河潮位、翡翠水庫等很多因素」，水利署北區水資源局副局長郭耀程表示，同仁根據氣象局預報，在烟花颱風來之前審慎評估，21、22日調節性放水，後來判斷集水區雨量可觀，決定啟動洩洪。

幾天下來，累積總雨量達480毫米，郭耀程指出，這數字可為石門水庫帶來2.5億噸水量，「雖然瀕臨滿水位，但距離壩高252公尺還有一段空間，可理解民眾的憂心，過程中我們都有掌握，作業上也一定是以水庫安全為優先考量。」

郭耀程補充，颱風來襲前洩洪，可把原本較多雜質、較混濁的水排出，洪峰過後的水，滲入地下過濾再流進水庫，對水庫水質、減少淤積，都有正面幫助。