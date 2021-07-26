民進黨立委高嘉瑜。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

國內有7萬劑莫德納疫苗即將在8月6日前到期，指揮官陳時中昨(25日)強調，經與地方政府確認，地方掛保證一定會在效期內用完。民進黨立委高嘉瑜昨在臉書批，「莫德納打不完快過期絕對是假議題」、「不是沒人要打，是想打的打不到！」

陳時中表示，讓剩餘的疫苗放到過期是不被允許的，因此和地方政府再三確認，地方都掛保證，並有完整計畫，一定會積極催打，目前也認為可以打得完的情況下就不用啟動備用計畫。至於備案是什麼？陳時中說，就是「天天問，隨時盤點」地方是否有按照計劃，他也坦言疫苗不會無緣無故收回，也要避免移動疫苗才不會報銷，所以需中央地方合作。

高嘉瑜在臉書貼文提到，還有很多第九類只能打莫德納的人在排隊，苦等不到疫苗，還有很多市場攤商、第一線工作的人等不到疫苗、哺乳媽媽、第一線醫護家人、出國留學的學生...，等著打、急著打疫苗的人這麽多，況且還是最搶手的莫德納，現在開放保證半夜排隊立刻秒殺打完。

高嘉瑜進一步批，「說疫苗快過期打不完是不想打完還是無視人民的需求？是何不食肉糜嗎？聽在想打的人耳裡真的格外刺耳、心痛、氣憤！你不打給我打」。

最後，高嘉瑜呼籲，「中央、地方別把疫苗當寶，捨不得讓人打，又放到過期，跟我家冷凍庫一樣，一堆過期食物，最後受害的是自己！」