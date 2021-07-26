根據最新調查，日本7月採購經理人指數(PMI)擴張增幅是5個月以來最小，表示當地還未走出新冠病毒所造成的衝擊影響。

26日，au Jibun銀行日本7月製造業PMI初值，從6月終值52.4經季節性調整後，下滑至52.2，雖然還在景氣榮枯點50以上，但景氣擴增力道明顯薄弱。。

調研單位IHS Markit認為，導致日本7月PMI不怎麼樣的原因，包括，新冠疫情嚴峻、原物料無法及時到貨，以及新訂單需求放緩至6個月新低等。

另外，服務業持續苟延殘喘，衰退幅度也創5個月來最大。同時，指數也是連續第18個月走低。也就是，7月份比6月還要更糟糕，除非新冠疫情明顯被壓抑，還有緊急狀態不再實施。

日本民間產業雖持續有人力需求，但力道卻不強。此外，廠商取料成本變貴，增幅也創下2008年以來最大的一個月。

因此，服務業方面的指數，經調整後從6月終值的48降至46.4，離水平線50大關愈來愈遠。至於混合製造業與服務業的綜合指數，也是從6月份的48.9降至47.7。