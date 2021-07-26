東奧第2日（7/25）獎牌榜

美國隊在東京奧運開幕後度過恥辱的第一天（24日），忍受各家美國媒體的奚落，結果在第2天賽事（25日）大爆發，一口氣吞下10面獎牌，包括意外到手的女子57公斤級跆拳道（就是強勢擊敗羅嘉翎的Anastasija Zolotic），單日總計4金2銀4銅。美國隊當日結束直接殺入東奧獎牌榜第3名，展現體壇龍頭的威力。

第2天首先是游泳登場讓美國獎牌大進補，男子400公尺個人混合游泳成為美國第一金，接著女子擊劍、男子空氣步槍、跆拳道都開出金牌。單是游泳項目就有6面獎牌。

黑人體操天后拜爾絲(Simone Biles)第2日登場，令人訝異的是她居然在高低槓項目失手，結束後她看著計分板不發一語，也沒接受媒體訪問，她原本因為排名第10無緣決賽。沒想到好運降臨，奧會規定「單一代表隊只能有兩名選手晉級」，分數比拜爾斯還高的兩位ROC女將因此被刷掉。拜爾斯的體操六金之旅還未斷，成功晉級全數6個項目。

第2天令人意外的主要是美國男籃隊預賽首戰吞敗，雖然美國男籃早就不自稱夢幻隊，但還是徵召了許多NBA球星出征，而且從表演賽就接連失敗，醜態百出，遭到媒體與球迷質疑。