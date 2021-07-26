中鋼股東們期待已久的股東會紀念品終於可以領了！中鋼今(26日)表示，感謝各位股東耐心的等待，行政院已宣布自7月27日起疫情降為二級警戒，中鋼將自7月30日至8月13日發放110年股東會紀念品「熊愛台灣棘輪起子工具組」，為期15日，但仍提請股東在兌換時遵守防疫相關規定，配戴口罩及保持社交距離。

中鋼表示，相關發放地點如下：

1.持有一千股以之上股東，請於7月30日至8月13日營業時間內，持中鋼110年股東常會開會通知書正本至全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司及聯洲企管顧問股份有限公司等三家業者全台各地營業據點兌換。

2.已於5月19日至6月15日期間參加股東常會電子投票之股東(不限股數)，請於7月30日至8月13日營業時間內，前往中鋼股務代理機構凱基證券股務代理部，憑身分證明文件或出示股東會電子投票畫面查驗後領取紀念品。

3.股東會當日親自出席之股東(不限股數)，請於8月30當日持股東常會開會通知書正本或憑股東身分證明文件至股東會場外紀念品發放處查驗後領取紀念品，發放時間為至股東會結束為止，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。