飽受新冠肺炎摧殘耽誤，東京奧運終於在推遲一年後舉行，而賽程剛開始沒多久，台灣已收穫2面獎牌，昨晚跆拳道19歲小將羅嘉翎在艱難攻防中，終於擊退尼日共和國選手，拿下個人生涯的第一面奧運銅牌，繼楊勇緯之後又帶給台灣民眾滿滿的感動，人在東京的她風光站上領獎台，在網路上，還收穫了一個封號，就是「新國民女友」。

台灣跆拳道小將羅嘉翎，昨晚在場上有驚無險將銅牌收入袋，讓親友及全台民眾情緒激昂，事後即便經歷賽事已經很疲累，她仍在睡前發文，首波感謝名單沒管商務艙風波，標註了中華奧會主席林鴻道、體育署長張少熙、副署長洪志昌等，感謝他們的長期支持，前國手黃雨欣也發文恭喜羅嘉翎，表示身為師母「為你感到驕傲」，透露她的丈夫劉聰達身為羅嘉翎的教練，為她舉家南下定居，最後整家子都成了她的靠山，唯一遺憾的，是劉聰達因疫情限制，無法下場指導羅嘉翎，但他在場邊仍全身心投入，讓老婆笑呼：「聲音大到我們在台灣就聽得到」。

羅嘉翎如願奪牌，許多人第一時間送上祝賀，包含電視名嘴、「公民教師」黃益中，他在臉書報喜，還抓出亮點，表示羅嘉翎才19歲，是國立體育大學的大一新鮮人，這是她首度出賽奧運，「183公分的長腿身材、甜心笑容的臉蛋，新國民女友就是您了啊啊啊！」。

且羅嘉翎的真實個性跟她的外型一樣，有些呆萌，黃益中看了媒體報導，說羅嘉翎對奧運沒有太多想法，完成比賽時也沒像其他選手一樣激動，而且她完全不知道拿牌有國光獎金，聽到銅牌能拿500萬時，羅嘉翎大笑，表示自己真的不知道這件事，實在好可愛。