36歲前新聞主播黃若薇臉蛋標緻甜美，當時有「主播界小隋棠」的美名，轉行後更被譽為「最美發言人」。近期航運類股大漲，不少投資人都想當航海王，其中一位就是黃若薇，但她卻反賠10萬，感嘆：「兩個月伙食費栽進去，有人也在海上吃土嗎？」

黃若薇21日在臉書粉專PO文表示，自己對投資非常謹慎保守，直到今年才研究台股並一腳踏進，「從一開始股市小白，初爬神山有一點點小賺，後面大手大腳沒謹守紀律，馬上就住進高級套房半年，在長榮被關進去第一天時，我也跟風搭船，沒想到遇上颱風…海上風浪那麼大，沒幾天的時間已經把兩個月伙食費栽進去，請船友們抓穩啊！」透露損失金額約10萬元。

許多網友聽聞黃若薇的失利，忍不住留言：「討海人的心聲：抓穩啊」、「原來V哥是股海冥燈嗎」還有不少股民建議：「股海小白唯一正解唯有0050」、「研究股票還是得看技術分析，純粹炒消息的那種，會被大戶收割」、「新手買ETF就好了，長期投資，定期定額，根本不影響」黃若薇哀嚎最近不敢再進場了，「還是穩健存錢最好」。

隔兩天黃若薇再發文透露收到很多朋友的關心訊息，「新手小白這次上船學了一課，『投資要穩健』、『不宜衝動』老師在講，我有在聽了」未來會嚴守紀律，不願再當韭菜。