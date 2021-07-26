因通膨急升而備受壓力的美國聯準會（Fed）正面臨另一個相當棘手的問題，即Delta新冠變種病毒已經導致全美疫情急速升高。

具有高度傳染性的Delta變種病毒正在全球肆虐，目前占美國已定序確診病例數高達83%。美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周日接受媒體訪問時表示，隨著新冠病毒感染數持續增加，尤其是在尚未接種疫苗的美國人當中病毒正快速傳播，美國「正走在錯誤的方向」。

投資人原本就擔心通膨持續升高可能迫使聯準會提前收回對經濟的支持，而Delta變種病毒快速傳播導致全球疫情反撲，引發了新一波的恐慌，導致上周一華爾街股市全面重挫。

聯準會將於美東時間周二、周三召開貨幣政策會議，市場將密切關注Delta變種病毒引發的擔憂，是否也滲入了聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC），以及該決策委員會將如何應對疫情再度升高的立場。

市場普遍預期美國央行在本次會議上不會做出任何政策調整，但將關注有關於經濟復甦力道的線索，以及聯準會對於其激勵計畫未來動向的想法。

央行決策官員對通膨的看法至關重要。美國6月消費者物價指數（CPI）較5月年增5.4%、月增0.9%，雙雙創下13年新高。聯準會主席鮑爾此前一直重申通膨是暫時的，終將隨著時間逐漸放緩。

然而通膨卻居高不下，美國央行承受的壓力也越來越大。部分經濟學家預期聯準會可能在今年晚些時候開始縮減其購債規模，為有助於抑制物價上漲的升息預做準備。

而現在出現Delta變種病毒來擾局，使該央行做出決定的困難度更高。疫情再度急升，可能使已受重創的供應鏈無法回復正常，進而繼續對物價帶來上漲壓力。但同時Delta變種病毒疫情可能削弱經濟復甦力道，導致需求降溫，並減輕物價壓力。

保險公司Euler Hermes資深經濟學家Dan North表示，Delta變種病毒可能導致其他已開發經濟體和中國再度關閉，這可能使供應斷鏈的情況雪上加霜，並再次拖累經濟成長。總之，該變種病毒已經帶來更多的不確定性。