WATCH: Dr Fauci explains why some people may need a third Covid-19 booster shot. pic.twitter.com/p6mB1niF2O — FOX Carolina News (@foxcarolinanews) July 25 2021

隨著Delta變種病毒相關的確診人數上升，美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）昨（25）日表示，免疫功能低下的美國人最終可能需要補打第3劑疫苗，他點名接受器官移植、癌症化療、以及罹患自體免疫疾病等3類人需要補打。

路透社報導，佛奇昨日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，如果最終真的有補打追加疫苗的政策，接受器官移植、癌症化療、以及罹患自體免疫疾病等使用免疫抑制劑治療的3類患者需要追打疫苗。

佛奇引述研究指出，已經接種疫苗的民眾，體內的免疫力可能會逐漸消失，重申美國官方正在檢視數據，以決定是否需要讓民眾追打疫苗。

「這是一個動態的情況，一項正在進行的工作，就像疫情下的其他領域那樣發展，你必須看看數據。」

值得注意的是，佛奇11日接受CNN專訪時才表示，目前還不需要接種第3劑疫苗，不過他當時也強調，美國政府正在進行研究及檢視數據，現階段不需要追打疫苗的政策可能會改變。

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）11日表示，美國還不需要接種第3劑疫苗，但強調這項政策可能改變。

以色列衛生部22日公布最新研究，分析6月底至7月初的數據，輝瑞/BNT疫苗抵抗民眾染疫的保護效力降至39%，和1月至4月初的95%保護效力大相逕庭，不過防重症的保護力仍超過90%。

目前Delta已成為以色列的主要病毒株，以色列政府已經讓免疫功能低下的患者接種第3劑疫苗，包含那些進行過心臟、肺臟、腎臟、肝臟移植的患者，以及接受化療的癌症患者。

美國大藥廠輝瑞（Pfizer）及德國BioNTech 23日表示，美國已經額外購買2億劑疫苗，以幫助兒童接種，以及未來可能作為追加疫苗使用。