中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎），不僅是啦啦隊女神，也是網紅團體「反骨男孩」的一員，擁有甜美笑容和火辣身材，加上自然不做作個性，人氣持續攀升，近日，她為了替隊友兼好姐妹「曲曲」（曲羿）慶生，曝光兩人同框寫真，雙女神一起入鏡，讓網友看了全暴動。

琳妲近日在社群曬出和曲曲的「床照」，只見兩人都穿上白色襯衫，琳妲扣子全開，大方露出黑色蕾絲內衣，渾圓雙峰和深邃事業線都見客，而躺在前面的曲曲同樣胸口大開，傲人半球外洩，一雙白皙美腿也一覽無遺，2大女神同框畫面讓網友都暴動。

琳妲曬照幫曲曲慶生，曲曲洩自拍辣照感謝外界祝福。(圖／翻攝自IG)

琳妲也曝光替兩人設計的閨密語錄，包括「我要偷走妳的體溫」、「抱抱」等，讓網友都直呼「超辣」、「糟糕，只有我想到夏天很熱，偷走體溫除了更熱，還能幹嘛嗎？」、「太撩了啦」。而曲曲也自己的社群曬出一張性感自拍，感謝大家的生日祝福：「收到滿滿滿滿的愛，我是幸福的女孩」，辣露超兇上圍，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

擁有原住民血統的琳妲，水汪汪大眼加上甜美笑容，讓她受到不少粉絲喜愛，而同樣外型亮麗的曲曲，因為火辣身材收服不少男粉絲，兩人都是樂天女孩成員，私底下感情非常好，常相約出遊。