1名身心障礙的女子今年4月在客廳獨處時，她的姑丈見四下無人，竟利用她有身心障礙的機會，解開她內衣摸乳，還意猶未盡將頭伸進她腋下舔奶頭，她躲進廁所傳訊息給姑姑，姑姑才要求姑丈返家。之後女子報警提告，台北地檢署依加重強制猥褻罪起訴這名色姑丈。

起訴指出，被害人領有第一類身心障礙手冊，今年4月30日晚間6時30分，她姑丈到她家拿茶器時，發現她獨自一人在客廳，姑丈見四下無人，認為她有身心障礙，不會抵抗，竟起色心。

姑丈即從她身後，用手掀起她上衣，並解開內衣，撫摸她胸部，還食髓知味進而將頭自她右側腋下探向右側胸部，進一步用舌頭舔舐她奶頭，被害人驚嚇不己。

之後，被害人乘隙躲進廁所，傳送訊息給姑姑，指「姑丈摸我奶、吸我奶」，姑姑得知此事，打電話要姑丈返家，姑丈才離去。

被害人等哥哥、弟弟回來後，把姑丈猥褻她的行逕，一五一十告知2人，2人即通報婦幼警察隊，被害人並向警方提告，檢察官調查後，依《刑法》對精神障礙之人犯強制猥褻罪起訴這名色姑丈。