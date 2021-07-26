在混雙、女團相繼首輪失利後，中華射箭男團終於在東京奧運射箭場上傳來好消息，魏均珩、湯智鈞、鄧宇成在加射以1分險勝，最終以5比4擊敗上屆里約奧運男團銅牌的澳洲隊，晉級8強，下一戰將碰上中國大陸隊。

在男子個人排名賽中，年僅20歲、首度參加奧運的湯智鈞表現不遑多讓，射出668分、排名第12名是男子射箭隊中成績最佳，魏均珩661分排在第21名、鄧宇成656分排在第29名，團隊則以1985分排在第6種子。

首輪碰上澳洲隊，中華男團由魏均珩打頭陣，受到現場風勢較大影響，首局中華隊尚未出現10分箭，以48比53讓出，不過中華男團很快作出修正，次局以55比53扳回一城。

第3局澳洲隊射出3支10分箭、3支9分箭，以57比55技壓中華男團，最後關鍵第4局，中華男團在第1箭8分後連續射出5支10分箭，以58比52扳平戰局，以4比4平手進入加射。

加射由湯智鈞打頭陣，他射出10分箭，接續登場的鄧宇成射出9分箭、湯智鈞也是9分箭，反觀澳洲分別射出8、10、9分箭，以28比27、1分險勝，晉級8強。