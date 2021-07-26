台灣「柔道女王」連珍羚今天將在東奧柔道女子57公斤級賽事亮相，副總統賴清德以日本漫畫《柔道英雌》形容連珍羚「恰好有個相反的故事」。他說，抓住衣領，挑戰奧運之巔，連珍羚也許不是百年一遇的天才，但她奮戰不懈的身影，就是最值得敬佩的運動精神。

賴清德在臉書表示，日本有一部著名漫畫叫《柔道英雌》，是一部描寫「天才」柔道少女的喜劇漫畫。然而，今天早上將代表台灣出賽東奧柔道女子57公斤級的連珍羚，卻恰好有個相反的故事。

他說，國小三年級，因為不想參加學校早自習，所以加入社團活動，開展了連珍羚的柔道生涯。一開始連珍羚以為自己頗有天份，直到高中赴日本集訓，看到日本選手的實力與技術大為震驚，當下在她的心裡埋下一顆種子，一定要去柔道的發源地–日本。

在大二那一年，連珍羚收到日本山梨學院的就學邀請，她顧不得自己不會半句日文就立即答應，不斷的苦練下，讓連珍羚在大四時成為山梨學院柔道隊的隊長，並在畢業後加入了日本的職業隊，成為台灣柔道界旅日第一人。

賴清德指出，連珍羚也是台灣第一位在世界柔道大滿貫賽拿下金牌的選手，雖然在里約奧運只得到第5名未能奪牌，但連珍羚說：當你比過一次奧運，是完成自己的夢想，第二次站上這個舞台，就會想為台灣留下一塊獎牌。

在台灣成長、在日本成為職業選手，連珍羚想把她24年訓練的精華，都綻放在奧運賽場上，回報給台日兩地支持她、幫助過她的人，讓世界看見她的柔道。他說，也許連珍羚不是百年一遇的天才，但她奮戰不懈的身影，就是最值得敬佩的運動精神，「稍晚讓我們一起為她加油和喝采！」