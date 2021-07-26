大學指考將於28日至30日登場，因應防疫，今年指考不開放家長陪考且考生需全程戴口罩。新北市共有8所考場，新北市交通局已通告公車業者加密發車班次，以利考生應試，另考量部分考生有接送需求，板橋高中等5所考場周邊紅線將開放家長臨停接送。

交通局交通管制工程科科長陳建成表示，經會同警察局評估考場周邊道路交通狀況後，除華僑高中、新北高中、永平高中等3所考場外，板橋高中、新北高工、新莊國中、新莊高中、新店高中等5所考場，周邊部分紅線在考試日自上午7時起至下午4時止（29日至下午6時止）供家長臨停接送，部分人行道則開放機慢車停放，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間；不過也提醒在路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行等地點仍禁止停車。

考場周邊部分紅線開放臨停及人行道機慢車停車區域分別是：板橋區板橋高中前的文化路1段、土城區新北高工的明德路1段、新莊區新莊國中前的中正路及新莊高中前的中平路、新店區新店高中前的中央路等部分路段。

交通局再次呼籲考生多利用捷運、公車等大眾運輸前往考場，另家長於臨停接送時仍應注意防疫與遵守相關規定，警方也將加強取締違規，維護考場周邊交通安全與秩序。