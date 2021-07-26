昨（25）日深夜，新北市中和區圓通路一帶傳出一陣巨響，嚇得附近住戶從睡夢中驚醒，擔心有重大事故發生。警方獲報後，短短30分鐘就將2名嫌犯逮捕歸案，進一步調查得知，原來是一名24歲陳姓男子與22歲林姓前女友有感情糾紛，才揪另一名同樣姓陳的友人，一同前往林女家丟鞭炮挑釁，因此警方除了全案依恐嚇、妨害名譽及社維法將2嫌送辦外，以協助林女申請保護令。

據悉，昨（25）日深夜11時許，新北市中和區圓通路一帶驚傳巨響，嚇得一名當地網友在臉書發問「我在中正圓通路這邊，已經聽見2聲非常大聲的聲響，本以為是爆胎，但看來不是，有人知道怎麼了嗎？」而附近住戶見狀也紛紛留言「連城路也聽到了，好大聲」、「我剛剛開窗戶也聽到了，第二聲還閃一下」、「我覺得很像槍聲」。

警方獲報立馬趕赴現場了解，經調閱監視器，很快鎖定陳男與一名20歲陳姓友人，發現他們以騎機車雙載的方式，丟擲不明物體，導致該物掉落地面產生火花，發出巨大聲響，接著隨即騎車逃逸，而事發後半小時，2男很快被警方逮捕到案。

警方進一步調查後得知，陳男供稱，自己因為遭林姓前女友以過去慣用的「未顯示號碼」手法電話騷擾，加上女方曾嗆聲要找人堵他，所以才心生不滿想報復，深夜騎車載著朋友，前往林女住處丟鞭炮，並持大聲公威嚇「不是說要出來輸贏？」「等妳出來」等語，不過林女否認有打電話騷擾陳男，並向警方申請保護令，因此警方訊後依恐嚇、妨害名譽及社維法將2男送辦。