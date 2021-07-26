牛奶是日常生活常見、易取得之飲用品，但多數幼犬貓喝了易腹瀉，無助健康反倒害命，新北市動保處提醒，若民眾需要以人為方式餵養幼犬貓，可以使用小型奶瓶，注意口徑不宜過大，1週齡以下犬貓2小時餵養一次，1到2週齡3-4小時餵養一次，並使用動物專用奶粉，以確保每隻毛寶貝平安長大。

動保處表示，年幼犬貓在哺乳期並不適合飲用牛奶，因其腸胃缺乏乳糖消化酶和乳糖酵素，牛奶中的乳糖無法在腸胃中被身體消化及吸收，產生乳糖不耐症，引起脹氣、放屁、腹瀉、嘔吐等症狀；加上市售牛奶與犬貓母乳相比，除了乳糖比例較高、蛋白質及脂肪比例較低外，也缺乏母乳中豐富抗體，無法滿足犬貓成長所需的營養。

成年後的犬貓對奶製品需求較小，甚至不用給牠們喝奶，這個時期的犬貓所需要的營養包括五大類，即蛋白質、脂肪、碳水化合物、礦物質、維生素，而這些營養物質可以從肉類、穀類、蔬果、豆類、動物肝臟等獲取而來，奶類在這裡就顯得較為次要，很多營養物質都可以從牛奶以外的食物中得到。

毛寶貝醫療中心獸醫師林子筠表示，飼主若想利用牛奶給予成年犬貓補充營養，則可以選擇脫脂牛乳、保久乳或羊奶，但應避免購買有調味的乳品，且不可取代正餐。

動保處提醒飼主，由於寵物存在個體差異，有的成年犬貓會因為牛奶而消化不良，有的卻適應良好，若想讓家中毛寶貝補充牛奶一定要少量食用，並觀察毛寶貝的身體狀況，若出現乳糖不耐引起的腹痛、腹瀉、嘔吐、脫水等不適症狀，應立即停止餵食，並帶至寵物醫院或診所就醫。