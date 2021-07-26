連接線器廠—信邦(3023)公布上半年財報，其中第2季稅後盈餘6.37億元，創下單季歷史新高，累計上半年每股盈餘為5.25元，由於進入傳統旺季，信邦預估，第3季營收有望再創單季新高；受到第2季毛利率下滑影響，美系、亞系及日系外資均下調信邦每股盈餘預估，今天早盤信邦股價走弱。

受惠於MAGIC佈局持續發酵，信邦第2季合併營收63.91億元，較第1季成長6.65%，較去年同期52.88億元成長20.84%，創下單季歷史新高，由於消費性產品比重較第1季增加4.02個百分點，且台幣、人民幣升值及原物料成本上漲，產品組合影響到毛利率，單季合併毛利率25.79%，季減0.27個百分點，年減0.49個百分點，單季稅後盈餘為6.37億元，季增8.72%，年成長8.51%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.73元；累計今年上半年合併營收123.82億元，年成長26.72%，合併毛利率25.92%，年減0.1個百分點，營業淨利15.36億元，年成長24.93%，稅後盈餘為12.23億元，年成長18.14%，亦是歷年同期新高，每股盈餘為5.25元。

信邦表示，第3季可望延續往年趨勢，有機會超越第2季，再創單季歷史新高。

信邦財報公布後，美系、亞系及日系外資發布最新報告，其中美系外資報告指出，為反應較低的毛利率及較高的營運支出，我們將 2021年/2022年每股盈餘下調3%/4%，給予「買進」評等，但目標價由320元降至306元。

日系外資則表示，受惠於綠色能源、自動化、電動自行車、ADAS和智慧城市等上升趨勢，信邦2021年到2022年穩定訂單能見度不變，不過考量到今年第2季因素後，我們將2021年到2023年每股盈餘下調3%到8%，評等由「買進」下調至「優於大盤表現」，目標價維持300元；亞系外資亦將信邦2021/2022/2023每股盈餘下調6%/9%/10%，給予「優於大盤表現」及目標價280元。