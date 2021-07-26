1.台積電(2330)：股東會今登場，盤初股價開高漲至591元，收復5日線，惟盤中賣壓增強頻頻翻黑。

2.聯電(2303)：28日法說在即，外資連兩日買超卡位，盤初股價開高走高逾2.5%，躍過月線。

3.新光鋼(2031)：Q2每股賺3.04元、H1達5.04元，上周五獲外資、自營商聯手買超2019張，激勵盤初股價續彈逾3%，躍過5日霰。

4.麗清(3346)：電動車題材續熱，外資連兩日買超，今日人氣火熱，股價一度飆上55.5元波段高位。

5.貿聯-KY(3665)：下半年迎旺季，量能增溫推動股價向上，早盤一度反彈逾4%，突破250元。

6.迅得(6438)：訂單排隊到明年，半導體設備出貨比重增，多方主導走勢，攻回110元之上。

7.百容(2483)：遠端商機需求仍在，MFP零組件後市看俏，外資買盤進駐，早盤觸及漲停30元。

8.勤凱(4760)：受惠大馬轉單效益，拉化動能強勁，開高急跳漲停板。

9.潤泰新(9945)：營運後市穩健，外資上周五大買逾3700張，底部有撐，續走高約1%。大量(3167)：季報好看，搭配強勢技術面，今早跳空漲停開高，惟未守住，漲幅約5%。

10.廣達(2382)：26日除息首日，現金殖利率逾5%，惟早盤走滑跌逾3.5%，無奈貼息。

11.晶心科(6533)：搭非x86商機拚獲利躍進，股價飆上627元漲停，登近4個月高價。

12.通嘉(3588)：接單暢旺，今年獲利拚創新高，晨盤上漲逾5.5%。

13.捷敏-KY(6525)：樂觀後市營運，早盤續飆漲至122.5元漲停，闖波段新高價。

14.威鋒電子(6756)：蘋果飄香，營運可期，股價上攻逾5.5%。

15.長華*(8070)：代理封裝材料供不應求，樂觀今年營運，晨盤上漲逾4.5%。

16.麗臺(2465)：板卡群起上揚，不畏外資終結連4日買超，早盤題材點火，衝上63.4元漲停。

17.逸達(6576)：前列腺癌藥送陸臨床試驗，晨盤反彈近3%，重返90元。

18.華興(6164)：今年營收拚轉盈，連拉3根漲停慶賀，追平近4年高峰。

19.亨泰光(6747)：今年營收有機會續創新高，近日獲外資買超相挺，晨盤一度亮燈漲停，衝1個月高價。

20.友達(2409)：面板雙虎Q2獲利百億起跳，上周五獲三大法人聯手買超近3.5萬張，早盤挾量彈升逾3%，進逼月線。

21.宏齊(6168)：上季營收突出+股價位階仍低，吸引外資連2買，早盤攀揚7%，攻上逾10年高價。

22.彩晶(6116)：第二季業績繳出雙增紀錄，獲利動能看旺，上周五獲外資及自營商聯手買超1.3萬張，今放量彈漲3.5%，站穩20元。

23.台新金(2887)：通過派利1元，三引擎齊發衝業績，上周五獲三大法人聯手買超6千張，盤初勁揚2%，改寫10年高價。

24.國碩(2406)：今日股東會，獲外資連2買卡位，早盤急攻漲停，收復五日線。

25.光磊(2340)：看旺下半年景氣，加上日亞化認購私募樂觀，激勵早盤放量攀揚7%，改寫3年高價。(編輯整理：李慧蘭)