美國常務副國務卿雪蔓昨抵達天津，今與中國外交部副部長謝鋒會談後，中國國務委員兼外長王毅將會見雪蔓。謝鋒今與雪蔓會談時直言，中美關係目前陷入僵局面臨嚴重困難，根本原因就是美國一些人把中國當作「假想敵」。

澎湃新聞報導，謝鋒指出，一段時間以來，美方一些人在渲染中美衝突和美國面臨的挑戰時提到所謂「珍珠港時刻」和「斯普特尼克時刻」。

謝峰引述專家學者所言，美方是在把中國比喻成二戰時的日本，冷戰時的蘇聯，想透過樹立中國這個「假想敵」，重新點燃國家目標感，透過妖魔化中國轉移美民眾對國內政治、經濟、社會的不滿，把美國內深層次結構性矛盾「甩鍋」到中國身上。

謝鋒說，美全政府全社會動員全方位遏制中國，似乎只要遏制住中國的發展，美內外難題就能迎刃而解，美國將重新變得偉大，美國治下的霸權就可以延續。

他說，「美方動輒拿中方說事，好像不扯上中國，都不會說話做事了」，中方敦促美方改變當前這種極其錯誤的思維和極其危險的對華政策。