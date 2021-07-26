由於全球貿易需求大幅增加，貨物運輸供給鏈陷入緊繃，不只塞港、塞船的狀況遲遲未緩解，連帶影響內陸運輸效率，有專家表示，美國轉運樞紐芝加哥已出現大塞櫃的狀況，加上人力與設備短缺，消化物品的速度受到嚴重影響，將成為供應鏈的新挑戰。

綜合外媒報導，爆量的貨物已讓全球物流系統承受極大壓力，壅塞狀況從船隻、港口一路蔓延到內陸運輸，美國中西部轉運樞紐芝加哥出現堆積如山的貨櫃，加上疫情造成人力、設備不足，問題持續惡化。

貨運鐵路商Union Pacific Corp與BNSF Railway上周日（18日）宣布將先暫停從美西運送貨物至芝加哥七天，以消化未處理完的貨櫃，隨後BNSF Railway也發聲明強調，未來會限制美西到芝加哥的貨物量，盼能盡快排解壅塞問題，並強調此狀況是前所未見，收到貨運量持續超過客戶的取貨量。

芝加哥Loyola大學教授Maciek Nowak表示，「如果企業想透過鐵路在東西岸進行貨物運輸，一定會經過芝加哥，因此這裡是美國貨運的咽喉，並沒有犯錯的空間，然而疫情造成的錯誤，已經引發難以處理的結果。」

全球航運費率飆漲，導致後端運輸費用跟著增加，若企業選擇轉單至其他轉運站曼菲斯等地，需要負擔更為昂貴的費用，物流巨頭Zipline Logistics總裁Andrew Lynch就指出，目前若要從西岸的洛杉磯運送貨物至東岸的哥倫布，運費已衝上6000美元大關，比先前增加300美元。