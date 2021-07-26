全國三級警戒持續，內需消費不振，重創國內勞動市場，主計總處7日公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為1.89％，接著23日公布6月失業率持續攀至4.8％，對此，國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇表示，在經濟學上，把失業率和消費者物價上升率相加就是痛苦指數，而台灣6月痛苦指數為6.69，升至金融風暴以來新高點，創下13年來新高。

王鴻薇今（26日）在臉書分享一張台灣1月到6月的痛苦指數圖，並表示失業和通貨膨脹是人民生活的兩大痛苦之處。在經濟學上，把失業率和消費者物價上升率相加，是為「痛苦指數」，而台灣的痛苦指數6月為6.69，升至金融風暴以來新高點。

台灣今年1月到6月痛苦指數。（圖片摘自王鴻薇臉書）

受疫情影響，王鴻薇指出，6月失業率上升到4.8%，自三級警戒以來，失業人數已高達57萬人，而受疫情影響工時縮小不及每周35小時者，已近百萬人之多。這場失業潮是台灣受到亞洲金融風暴以來，受創最深。

此外，王鴻薇稱，無獨有偶，政府面對物價高漲，反應麻木。自5月疫情惡化，人民荷包縮水，政府竟然放任中油連連調漲油價，更對菜價，肉價和蛋價等民生食品的漲價視若無睹。到6月消費者物價上升率已達到1.89％。民眾在便當加一顆魯蛋，動輒10元甚至15元，蔬菜價格每台斤上百元所在多有，豬肉價格更是居高不下，肉商說還看不到天花板。