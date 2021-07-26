夏天的皮蛋豆腐、冬天吃火鍋的凍豆腐，以及酸辣湯裡的板豆腐，豆製品是台灣很重要的飲食文化（臭豆腐、麻辣豆腐），不同豆製品差在哪呢？讓營養師帶你來看看！
●嫩豆腐、板豆腐、凍豆腐都從豆漿來！
嫩豆腐、板豆腐、凍豆腐都是豆漿的加工品，只是加工的凝固劑、豆漿濃度、壓力不同，產生的質地口感也相對不同
→豆漿濃度：嫩豆腐<板豆腐=凍豆腐
→壓力：嫩豆腐<板豆腐=凍豆腐
→凝固劑：嫩豆腐-氯化鎂或是葡萄糖酸內酯；板豆腐與凍豆腐-硫酸鈣（其實凍豆腐就是板豆腐拿去冷凍）
●嫩豆腐、板豆腐、凍豆腐營養差在哪？（同重量下）
→熱量：嫩豆腐<板豆腐<凍豆腐
→蛋白質：嫩豆腐<板豆腐<凍豆腐
→鈣質：嫩豆腐<板豆腐<凍豆腐
●主要跟水分含量有關！所以同重量下嫩豆腐熱量低、蛋白質少。
凍豆腐因為經過冷凍造成水分流失，所以「同重量下」的熱量、蛋白質較高，但如果是以板豆腐冰進去拿出來同一塊的營養並不會改變！
而板豆腐、凍豆腐因為有添加硫酸鈣，所以鈣質含量高！
●豆製品小知識：
1.豆魚蛋肉一掌心，為什麼豆製品排第一？
→豆製品沒有膽固醇、而且飽和脂肪酸少，對人體來說是相對健康的蛋白質來源
2.板豆腐有硫酸鈣，吃多會不會結石？
→大家很常擔心結石的問題而不敢補充鈣質，但其實有結石問題的話，更應該要每天吃足鈣質，幫助草酸順利代謝！
3.吃豆腐有什麼特別要注意的嗎？
→火鍋凍豆腐要特別注意啊！雖然本身是高蛋白質、高鈣質的食物，但因為有孔洞容易吸附湯汁，如果是搭配油脂含量高的火鍋湯底（麻辣、沙茶），可能會讓凍豆腐熱量瞬間爆增喔！
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