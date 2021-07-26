女星艾莉絲2018年帶著和日籍前夫所生女兒「梨梨醬」，梅開二度嫁給英國外交官馬培迪，婚後再生一兒「威廉弟」，集滿「好字」，而艾莉絲在疫情期間除了照顧一對子女外，也要兼顧保養品事業，隨著近日微解封，艾莉絲透露她疫苗打好了，並帶著孩子開船出海透透氣，艾莉絲更不忘放送比基尼照，辣秀S身材曲線。

艾莉絲這2個月在育兒和工作中忙碌度過，她感性發文：「如果說這段時間有什麼收穫，絕對是和這孩子們朝夕相處的親密時光」，姐弟雖然每天吵吵鬧鬧，但也互相依賴、相愛，兒女也發現媽媽並非超人「也是一個會生病、會軟弱、有情緒的普通人」，也讓艾莉絲直呼：「這就是家庭的力量，儘管這世界多麼艱難，還有家人可以把互相的手牽緊」。

隨著疫情微解封，艾莉絲發文透露：「降級了，微解封了，疫苗打好了」，並帶著一對兒女開船出海，照片中，梨梨醬和威廉弟戴著口罩在船上看海吹風，相當愜意，而艾莉絲也不忘放送福利，她辣穿比基尼，解放S身材曲線，艾莉絲不僅沒發福，蠻腰、長腿依舊吸睛，艾莉絲舉手投足俏麗，怎麼看都不像是兩個孩子的媽咪。

艾莉絲大方曬比基尼。（圖／取材自艾莉絲 Instagram）

而艾莉絲的放風文，吸引好姊妹黃小柔留言：「去找妳微透風嗎」，艾莉絲也直說「來喔」，也有網友好奇艾莉絲搭船放風行程，對此，艾莉絲則說：「我們沒有跟行程，是和鄰居開船出海」。

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