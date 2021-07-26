從伊登Instagram帳號可以發現，今年6月中他與隊友自主訓練時，同樣戴著印有順澤宮字樣的神帽，可見他希望順澤宮的冠軍神帽可以為他帶來好運。(翻攝／吳建輝彰化傳真)

順澤宮主委魏信顧也說，伊登今天早上在日本參加2020奧運鐵人三項男子個人賽，雖然未能順益奪牌，但可以在世界各強選手中拿下決賽第8名的成績，仍然相當不容易。(本報資料照片)

「神帽未上場發威」2019年戴著「埔鹽順澤宮」帽子奪下法國尼斯鐵人三項世界錦標賽冠軍的挪威好手伊登（Gustav Iden），今天清晨台灣時間5點半在東京奧運開跑，昨天埔鹽鄉長許文萍、順澤宮主委魏信顧也向玄天上帝祈求能讓這位榮譽縣民再度奪冠，可惜今天比賽伊登礙於規定未戴神帽上場，最終以成績1小時46分奪下第8名。

消息傳回國內大家都替伊登加油打氣，雖然成績未達伊登理想奪下冠軍，但世界第８名的成績仍相當有看頭，有民眾表示，希望伊登能趕快再回來彰化與大家見面，不管如何彰化鄉親一樣全力支持伊登，也希望他能再接再厲，奪取更多好成績。

事實上去年伊登到訪彰化時，就有表示奧運的服裝規定相當嚴格，屆時參加若符合規定的話，就會戴上帽子應戰，但從比賽畫面來看，伊登沒有將帽子戴上，可能是為符合比賽相關規定，這也讓彰化鄉親覺得相當可惜，但仍肯定伊登的表現，在世界殿堂裡拿下如此佳績，也期盼能早日到訪彰化，與村民相見歡。

而從伊登Instagram帳號可以發現，今年6月中他與隊友自主訓練時，同樣戴著印有順澤宮字樣的神帽，可見他希望順澤宮的冠軍神帽可以為他帶來好運。

順澤宮主委魏信顧也說，伊登今天早上在日本參加2020奧運鐵人三項男子個人賽，雖然未能順益奪牌，但可以在世界各強選手中拿下決賽第8名的成績，仍然相當不容易，感佩其盡心盡力努力準備並完成比賽，他相信只要持續努力，伊登必定能達到自己所希望的殿堂。