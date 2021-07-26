東京奧運25日共產生18枚金牌，其中，中國代表團分別獲3金、1銀、3銅。累計至25日，中國代表團共獲得6金、1銀、4銅，總獎牌數11枚，排名第一。

25日，中國代表團分別獲3金、1銀、3銅：其中，舉重男子67公斤級，諶利軍奪冠：在抓舉出現兩次失誤的情況下，中國選手諶利軍挺舉第二把成功舉起187公斤的重量，以抓舉145公斤，挺舉187公斤，總成績332公斤力壓對手，逆轉奪冠。

舉重男子61公斤級，李發彬奪冠：中國選手李發彬以抓舉141公斤，挺舉172公斤，總成績313公斤獲得東京奧運會男子舉重61公斤級冠軍。

跳水女子雙人三公尺板，施廷懋／王涵奪冠：東京奧運會跳水女子雙人三米板決賽中，中國組合施廷懋／王涵以326.40分奪得金牌。中國跳水隊也實現了這一專案的奧運五連冠。

男子10公尺氣步槍，盛李豪亞軍：在東京奧運會男子10公尺氣步槍決賽中，盛李豪以250.9的成績奪得銀牌。

男子10公尺氣步槍楊皓然摘銅：在東京奧運會男子10公尺氣步槍決賽中，楊皓然以229.4的成績為中國隊收入一枚銅牌。

跆拳道男子68公斤級，趙帥奪銅牌：中國選手趙帥在東京奧運會跆拳道男子68公斤級銅牌戰中，以17-15擊敗韓國名將李大勳，為中國代表團收穫一枚銅牌。

女子10公尺氣手槍，姜冉馨摘銅：東京奧運會女子十公尺氣手槍決賽中，中國選手姜冉馨以218.0環收穫銅牌，林月美以決賽176.6環排在第五位。