颱風已經遠離，不過颱風帶來的西南氣流，讓中南部預估可能會下大雨，不過北部仍高溫炎熱，一增一減下，用電量仍然處於高點。台電估計26日尖峰用電仍有3730.0萬瓩，且本周隨雨勢逐漸緩和，用電量會逐日升高。

氣象局預估，26日27日兩天西南風影響，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，臺灣中南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨；東南部地區有焚風發生的機率。

根據台電網站顯示，26日預估最高用電3730.0萬瓩，尖峰使用率90％，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力4134.9萬瓩，預估尖峰備轉容量404.9萬瓩，備轉容量率為10.86％，供電燈號亮出供電正常的綠燈。

值得注意的是，本周用電量將逐日攀升，台電預估，本周上班日中用電量是27日最低，僅有3680萬瓩，不過隨雨勢趨緩，會來幾天用電量恢復往日夏季用電典型情況，尖峰用電回升至3750萬瓩，備轉容量率預估落在12.33％至15.63％之間，持續亮出供電穩定的綠燈。