勞動部26日公布最新的無薪假統計，目前總計有3679家企業，4萬4973人正在實施無薪假，家數續創歷史新高，人數也再次突破新冠肺炎疫情以來的巔峰，其中住宿及餐飲業為仍是這次的重災區，總計有1004家、2萬1240人實施無薪假，家數與人數續創新高。

勞動部上周公布的無薪假統計，實施事業單位計2704家，實施人數3萬1980人，相隔一週，增加975家，人數增加1萬2993人，家數持續創高，人數更是突破因疫情在去年6月底的高峰。勞動部表示，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休9至12日。

從行業別來看，前三名的家數主要仍是與疫情管制相關，最多的是住宿及餐飲業，有1004家、2萬1240人正在實施無薪假，其次為批發及零售業為919家、7328人，第三則為支援服務業489家、3011人，內需終端疲弱，也連帶影響到上游製造業的民生工業與化學工業，民生工業增至79家、882人，而化學工業也增至42家、319人。

運輸及倉儲業的部分，除了因應防疫實施邊境管制，導致航空公司實施無薪假外，部分國道客運、市區公車配合減班，大幅減少司機員與相關作業人員的工作時數，也讓本週無薪假的情況提高至141家、3331人；醫療保健及社會工作服務業的無薪假數據仍持續上升，實施家數273家、2423人。