國碩(2406)和碩禾(3691)今早股價雙雙亮燈漲停，激勵市場的消息為上周碩禾股東會的董事改選，前股后漢微科的董事長許金榮進入碩禾董事會。國碩今股東會，董事長陳繼明表示，公司今年將持續積極投入國內電廠工程服務及太陽能導電銲帶銷售。

碩禾上周股東會，並全面改選董事，包括6席董事、4席獨董，新增1名董事席次，由現任漢民集團副董事長、漢微科前董座許金榮出任。許金榮為前任股后漢微科的董事長，最著名的事蹟即是將漢微科打造成國際級設備大廠，並以1000億元風光出嫁給現今的EUV設備龍頭ASML，現則任職漢民集團的副董事長。

碩禾與漢民集團去年中開始深化合作，當時碩禾為擴大產品線、提升公司競爭力，宣布以換股方式合併漢民集團旗下的致嘉，許金榮則是致嘉的董事長，此次許金榮入列董事，被外界看好將進一步擴大碩禾導電漿版圖。

國碩今早股價在買盤簇擁下，盤中亮燈漲停27.9元；子公司碩禾(3691)也同登漲價價221元，創今年元月以來高。

碩禾透過合併致嘉，順利取得被動元件導電漿技術，近期也結合雙方資源，積極發展車用被動元件、5G陶瓷濾波器等產品，搶搭電動車熱潮，另外，碩禾上月中才與鴻海 (2317) 共同宣布，將透過股權合作，攜手開發電動車電池材料，鴻海也因此成為碩禾的第二大股東，此次再加上許金榮入列董事，碩禾成為橫跨「半導體」、「電動車」兩大產業背景的堅強股東陣容。

目前國碩和碩禾董事長都由陳繼明續任，陳繼明今早國碩股東會上表示，公司已耕耘太能電站多年，預估電廠工程服務估營收比將持續提升。另外導電漿料因持續開發新產品、積極開發歐美及其他新興市場客源下，估計可維持一定市場估有率，並為公司合併營收及獲利主要來源，銷售目標可望穩定維持。