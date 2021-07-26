誰能想得到這名20年前的大陸棄嬰，竟能代表加拿大奪下奧運游泳金牌！20歲加拿大游泳女將瑪格麗特(Margaret MacNeil)在26日東京奧運女子100公尺蝶式決賽游出55秒59成績，以0.05秒些微差距擊敗大陸張雨霏成功摘金，但她背後的故事讓人更加感動。

瑪格麗特在2001年2月26日在大陸江西省九江市出生，卻在出生後就被棄養，在1歲時被來自加拿大的養父艾德、養母蘇珊收養，且來到加拿大開啟完全不同的人生，更從2歲就開始學習游泳，因為養父母希望培養她競爭精神與頑強個性。

由於在加拿大從事運動大部分屬於個人愛好，運動員想要參加比賽都必須自行承擔相關費用，只有在國際賽事拿到名次，才有機會被選入國家隊參賽，改由加拿大承擔相當費用，所以瑪格麗特幾乎都靠養父母的默默支持，才能繼續她的游泳生涯。

就算擁有養父母的默默支持，瑪格麗特的游泳生涯仍面臨一個嚴苛考驗，那就是她從小罹患氣喘，讓不少想要招募她的大學游泳校隊為之卻步，幸好美國密西根大學獨具慧眼，讓她得以繼續游泳生涯，甚至在2019年正式站上國際舞台嶄露頭角。

因為瑪格麗特不僅在美國國內拿到兩次個人賽冠軍與兩次接力賽冠軍，更在2019年世錦賽爆冷拿下100公尺蝶式金牌，如今更搶下東京奧運游泳金牌，就像她說過的，「我是很有計畫的人，我知道自己想要什麼，也有能力為了未來做準備。」但這名20年前的大陸棄嬰，確實讓外界為了她的奮鬥歷程感動不已。