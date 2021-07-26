大陸提名世界遺產項目「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」在7月25日下午5點，順利通過聯合國教科文組織第44屆世界遺產委員會會議審議，成功列入《世界遺產名錄》，讓大陸世界遺產總數升至56項。

據中新網報導，會議決議認為，「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」反映特定歷史時期獨特而傑出的港口城市空間結構，其所包含的22個遺產點涵蓋社會結構、行政制度、交通、生產和商貿諸多重要文化元素，共同促成泉州在西元10到14世紀逐漸崛起並蓬勃發展，成為東亞和東南亞貿易網路的海上樞紐，對東亞和東南亞經濟文化發展做出的巨大貢獻。

因此世界遺產委員會依據《實施保護世界文化和自然遺產公約操作指南》所規定的標準iv，決定將「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」列入《世界遺產名錄》。

大陸文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群表示，大陸將一如既往地做好世界遺產的保護管理工作，進一步加強國際交流與合作，同時「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」申遺成功，再次實證古代中國與世界各國文明交流互鑒的輝煌歷史和傳統信念。