我國參加俄羅斯主辦的2021年第62屆國際數學奧林匹亞競賽，成績今天揭曉，在107個國家、619名參賽學生中，我國共獲得1金3銀2銅，國際排名第9。其中，台師大附中學生辛瑋軒表現最佳，獲個人排名第3名。

我國代表團由10多名國內外大學教授及前代表隊選手組成輔導團隊負責培訓，從2185名學生當中選出6名代表參加比賽。今年受疫情影響，原定於俄羅斯聖彼得堡舉辦的賽事改為線上國際賽，我國於中央大學與世界各國同步辦理，並依規定建置競賽環境及訓練監考人員。

我國代表團由中央大學教授洪盟凱擔任團長，7月19日至20日進行競賽活動，大會於台灣時間24日下午8時舉行線上閉幕典禮。我國6位選手中，辛瑋軒得金牌；台中一中許博翔及廖郅暟、建中鄭百里等3人得銀牌；建中喬奕翔及嚴暐華等2人得銅牌。

國際數學奧林匹亞競賽是目前我國所參加的奧林匹亞競賽中規模最龐大者，自2008年起參賽國已超過100國，我國自1992年起參賽，累計至今年已獲得42金、97銀、32銅。

辛瑋軒是我國表現最好的選手，他表示，從小就對數學有興趣，國中也曾參加過九章基金會所舉辦的數學競賽，當時就有聽聞一些關於數學奧林匹亞的傳奇，而到了高中也確定了成為數奧國手的目標。

辛瑋軒說，由於他起步較晚，決定比他人花更多的時間與精力準備，他打消了參加籃球隊及玩社團的念頭，甚至在課業方面把目標放在能及格就好，如此一來就能挪出更多時間投入在數奧。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系，並分獲20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。