高端新冠疫苗順利取得緊急授權（EUA）並列入公費施打，引發輿論撻伐與各界質疑，高端總經理陳燦堅今日接受廣播節目專訪時表示，高端對Delta變異株有防護力，沒做三期有客觀環境的原因，且免疫橋接不是今天才有，子宮頸癌疫苗及流感疫苗均是如此，力駁外界疑慮。

對於衛福部EUA有條件通過，陳燦堅形容，高端不是沒考上大學，而是已經考上大學了，但可能有些像是服裝不整等小瑕疵需要調整，所以才要補件，符合衛福部審查專家「有條件通過」的手段目的。

對於中廣董事長趙少康質疑，未做三期的高端打不過Delta病毒嗎，「我佩服也祝福敢打高端疫苗的人」，陳燦堅說，不管是對Beta南非株、Delta印度株，與原始的武漢株相比，都不是太大的變異，相信高端疫苗能有效果。

面對變異株威脅，陳燦堅說，也有很多作法，多打一針加強防禦效果是一種，第二株改成變種株的抗原也都可以。

陳燦堅說，EUA是每個政府針對自己的狀況，跟國際疫苗的規範，台灣不是「昨天才訂」，是去年就訂了，當時訂規則時有很多因素，包括新冠是否流感化，且去年疫情守太好，沒有條件，也不是每個國家都有能力做三期。

陳燦堅強調，在安全上，透過做擴大版的二期，已經看到成果，有效性則要看抗體指標，可以看出好的保護力，考量全世界對EUA標準，做出擴大二期決定，如果當初名字取得好些也許就沒事了。

陳燦堅說，免疫橋接不是今天才創造的事，像是子宮頸癌疫苗及流感疫苗，第二家疫苗廠考量醫學倫理，不可能像第一家來做免疫組跟安慰組，這也是全世界科學家認可且能夠實現的。

陳燦堅說，過往大家都沒有太注意免疫橋接的事，但一個疫情，讓大家都變成專家了，去年因為根本就沒有疫苗，想要免疫橋接也沒得接，但隨著疫情變化跟供應鏈的調整，很多政策都該有彈性。