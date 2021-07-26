立法院長游錫堃昨日表示，本屆立委任期內處理修憲有困難，若能完成降低投票年齡就已及格，能廢考監兩院則更是加分。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長黃世杰今日於線上記者會回應，等疫情過後會再開會，期待各黨放開心胸討論。

劉世芳指出，修憲是立法院合意制的一環，而修憲委員會的召委名單都已出爐，無論是降低投票年齡、廢考監等等，都會來努力。

黃世杰說，修憲各黨要有共識才有可能往下走，除了投票年齡降至18歲，各黨共識一致外，其他的像是廢考監、修憲門檻下降、人權清單是否增列等等議題，各黨都在討論。

黃世杰表示，修憲委員會雖在上會期成立，但因為疫情關係，後來沒有召開，相信下個會期若有開會，各黨都會提出意見來討論，並抱持尋求最大共識的態度。

羅致政指出，在修憲過程中，往往會擦出很多火花，相信一旦修憲啟動，會引發熱烈討論，期待各黨提出自己的修憲版本，未來在立院討論過程中，放開心胸，為台灣創造更好的憲政制度。