中國人民銀行（大陸央行）深圳市中心支行指出，深圳已於7月26日在57個銀行網點啟動本外幣合一銀行結算帳戶體系試點。
據《上海證券報》報導，即日起，新客戶可以在工商銀行深圳市分行、中國銀行深圳市分行和招商銀行深圳分行的共計57個試點網點，申請開立本外幣合一銀行帳戶，原有客戶滿足條件的也可以方便地透過換簽協定的方式整合之前開立的各幣種帳戶。
本外幣合一銀行結算帳戶體系試點，將為客戶提供本外幣資金統一管理的便利。簡單地說，以往企業人民幣帳戶和外幣帳戶分別開立，需要跑多次銀行，準備多套資料，在不同櫃檯排多次隊，辦多遍手續；現在只要滿足相關條件，即可開立資金性質相同、幣種不同的本外幣合一帳戶，同時開通多幣種結算服務，實現使用一個帳戶展示本外幣資金，這將大大節約企業開立及管理帳戶的時間和成本。
此外，個人也可以透過一個本外幣合一的Ⅰ類銀行結算帳戶，使用管理多幣種資金。
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