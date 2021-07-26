夫妻間的閨房樂趣有助於彼此感情加溫，不過敏盛綜合醫院經國總院一般外科主治醫師陳榮堅表示，一對夫妻在疫情下為增添情趣，太太將近30公分的電動按摩棒塞入先生肛門中，結果卻拔不出來，只好赴醫院急診開刀。

陳榮堅於談話性節目《醫師好辣》中分享，某日凌晨1時許，他在醫院休息室突接到急診護理師通報，一名50多歲男子因腸道有異物到醫院急診室就醫，緊急照X光發現一根近30公分長的棒狀物卡在腸道中，但無論醫師怎麼詢問男子及男子太太，兩人都支支吾吾，說不出個所以然。

直到陳榮堅說恐要開刀處理時，男子才透露，因在家防疫無聊，與太太會研究各種不同的閨房情趣，沒想到太太將電動按摩棒塞入他的肛門中，一個不小心推得太深，以致於拔不出來。

陳榮堅說明，由於現在是新冠疫情流行期，若要進開刀房手術，患者必須先進行PCR檢測，才能麻醉，因此一度嘗試在簡易手術室替男子拔出，但「摸得到拿不到」，最後還是只有開刀一途。

陳榮堅說，手術用腹腔鏡進入肚子，再打2個小洞，結果發現電動按摩棒的電力還很充足，仍在腸道中不停震動，導致男子不斷地喊「肚子痛」，在開刀團隊合力協助下，終於將其取出。陳榮堅忍不住提醒，疫情下紓壓的方式有很多種，「但東西不要亂塞」。